Basic tra conferme e incertezze: la posizione del centrocampista nella Lazio

Toma Basic, da esubero da cercare di piazzare sul mercato a nuova pedina per la Lazio? Maurizio Sarri ci pensa

La situazione di Toma Basic all’interno della Lazio è al centro delle attenzioni, specialmente in un mercato bloccato che costringe a scelte oculate. Il centrocampista croato, nonostante fosse teoricamente sull’uscio di Formello, ha ricevuto un segnale di fiducia da Maurizio Sarri, che ne ha stoppato l’uscita. Basic ha dimostrato il suo valore segnando da esterno nel primo test con la Primavera ed è stato incluso tra i 31 convocati per il ritiro, segnale che Sarri lo sta considerando attivamente.

Questa decisione del tecnico contrasta con la situazione di altri esuberi come Fares e Kamenovic, per i quali il direttore sportivo Fabiani sta cercando di ottenere delle buonuscite che chiuderebbero definitivamente il loro rapporto con il club. La permanenza di Basic indica che Sarri intende valutarlo a fondo, forse anche in ruoli diversi da quelli abituali, come dimostra l’utilizzo da esterno.

La lista dei 25 per il campionato è un puzzle complicato per Sarri, che vuole decidere all’ultimo minuto i due nomi da tagliare. Con solo Cataldi e Furlanetto provenienti dal vivaio e un surplus di italiani (Provedel, Romagnoli, Lazzari, Pellegrini, Rovella, Zaccagni, Cancellieri), la coperta è corta e tre di loro rientrano tra gli over 22, facendo salire il numero a 19, con due elementi di troppo. In questo scenario, ogni valutazione diventa cruciale, e la possibilità per Basic di ritagliarsi uno spazio dipende non solo dalle sue prestazioni, ma anche dalle decisioni che il tecnico prenderà riguardo alla rosa finale. Il suo impegno e la sua disponibilità saranno fondamentali per convincere Sarri a puntare su di lui.