Baroni dopo la vittoria contro la Roma: «Lazio? Non mi piace parlare del passato ma è un passato in cui ho dato tutto me stesso»

Baroni dopo il successo contro la Roma: «Lazio? Non mi piace parlare del passato, però è un passato in cui ho dato tutto». Le sue parole

Vittoria di prestigio per il Torino, che espugna lo Stadio Olimpico superando la Roma per 1-0 nella terza giornata di Serie A 2025/26. Un successo importante non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra granata, guidata dall’ex Lazio Marco Baroni. Al termine della partita, Baroni si è presentato in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi e Calcionews24 ha raccolto le sue parole. Ecco un estratto:

Ha messo ancora una volta in difficoltà Gasperini, come ha preparato la partita con la Roma?

«Intanto ci tengo a dire una cosa: Gasperini è un allenatore che stimo e che apprezzo, ha fatto delle cose incredibili nel nostro calcio, è un riferimento per noi. Quindi il fatto che siamo stati bravi a vincere aumenta la stima verso di lui. Per quanto riguarda la gara, in settimana sapevo che potevano giocare con due trequartisti che potevano darci fastidio. Secondo me il 4-3-3 può andare in difficoltà contro questo tipo di assetto, perché si abbassano molto a prendere palla. Ho quindi pensato di togliere un centrocampista e emettere un difensore in più, proprio per uscire fuori su questi giocatori e gestire l’ampiezza. Con la Fiorentina, ad esempio, avevamo il 3-4-1-2 e avevamo tenuto molto bene il campo perché avevamo i riferimenti. Con i due trequartisti che ti portano fuori i centrali puoi andare in difficoltà invece. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Nell’ultima parte di partita, anche perché c’era meno energia ed era molto caldo, ci siamo abbassati troppo. E questo la squadra non lo deve fare, perchè così rischi di concedere occasioni solo per esserti abbassato».

Domanda romantica Baroni: quanto ti mancava la vittoria qui all’Olimpico?

«Non mi piace parlare del passato, però è un passato in cui ho dato tutto me stesso (alla Lazio, ndr). E’ stata un’annata entusiasmante da parte mia, adesso però ho nella testa solo il Torino. Il Torino era tanto tempo che non faceva una vittoria fuoricasa. L’abbiamo ottenuta contro una grande squadra. Non dimentichiamoci, l’ho detto anche in conferenza, che la Roma è prima in classifica. L’abbiamo fatto in uno stadio importante, contro una squadra importante. Ho chiesto una prestazione di spessore…di spessore mentale prima di tutto. Perché si parte da lì, dalla mentalità».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA DI BARONI SU CALCIONEWS24