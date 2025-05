Baroni a Sky: «Abbiamo fatto un buon calcio e avuto le occasioni migliori. Felice per la prestazione dei miei ragazzi»

Baroni a Sky ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida contro i nerazzurri: le parole del tecnico biancoceleste

Al termine della sfida odierna a San Siro tra Inter e Lazio è stato il tecnico biancoceleste Baroni a Sky. Ecco cosa ha detto sulla partita l’allenatore sulla prova svolta dai propri ragazzi:

RIMPIANTI – «No, bisogna sempre rimpiangersi, abbiamo fatto un buon calcio, avuto le occasioni migliori, sbagliato cose facili come l’1 vs 1 di Isaksen. Dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto, una partita tecnica e di responsabilità. I ragazzi meritano quindi dei complimenti per una partita contro una squadra più forte che sta per giocarsi una finale di Champions».

PRESSIONE – «Sentire pressioni? No, io sento la mia responsabilità verso la squadra in quanto vedo questo gruppo come ha lavorato, come è cresciuto e dandogli una buona continuità. Dobbiamo portare la bandiera più in là possibile, poi faremo i conti. La cosa più importante è mantenere la propria identità, ma in un campionato ci sono momenti dove arrivano i rimpianti guardando indietro, ma dopo una prova così, non si possono avere rimpianti».

PARTITA – «L’Inter è una squadra fortissima e patire una partita così fisica con una squadra così è normale. Noi abbiamo giocato e speso tanto, ci siamo applicati e abbiamo fatto una partita tecnica girando il pallone, stando presenti in tutti i 90 minuti. L’Inter questo tipo di match poteva patire e la squadra ha fatto molto bene, seppur un pelo di qualità in più in fase di rifinitura e nelle conclusioni si possono migliorare. Seppur abbia sbagliato Isaksen, è cresciuto moltissimo. Voglio ribadire i miei complimenti e ora ci concentriamo sulla prossima partita per continuare a credere che ci sia ancora strada da fare e dobbiamo fare il meglio».