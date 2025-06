Baroni Lazio: il claomoroso retroscena svelato dal ds Fabiani: «Ha deciso lui di andare via»

Baroni Lazio: Fabiani svela un clamoroso retroscena sulla vicenda. Spuntano le dichiarazioni del ds biancoceleste

Si sta parlando sempre di più dell’imminente esonero di Baroni da parte della Lazio. Ciò che emerge, però, è che potrebbe non essere come tutti pensiamo. Di seguito, le dichiarazioni di Fabiani a Il Messaggero:

BARONI-«Ha ritenuto opportuno andar via per motivi suoi, ma la Lazio ha disputato due ottime competizioni ed è stata in lotta per la Champions sino all’ultimo. Bastava solo qualche punto in più all’Olimpico.»