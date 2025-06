Baroni Lazio, il tecnico viene elogiato da Di Gennaro: «Grandissimo allenatore, ha pagato il finale di stagione»

Baroni Lazio: l’opinione di Di Gennaro sull’esonero e sul suo possibile approdo alla Fiorentina

Si è parlato molto di Marco Baroni negli ultimi giorni. Il tecnico è stato da poco rilasciato dall’incarico di allenatore della Lazio, ma sono molte le squadre interessate. L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro ne ha parlato ai microfoni de La Nazione, di seguito le sue dichiarazioni:

BARONI- «Baroni alla Fiorentina? Primo, sarei felicissimo per Marco, ci conosciamo molto bene e vederlo in viola so che per lui sarebbe una grande soddisfazione. E poi le squadre di Baroni giocano un calcio buonissimo. Nella Lazio ha pagato un finale di stagione ingerenoso, ma ricordiamoci come ha gestito e fatto giocare la squadra nei primi mesi, senza dimenticare l’impresa fatta con il Verona l’anno prima »