Barillà: «Milinkovic-Savic non andrà alla Juve, costa troppo»

Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic. Le sue dichiarazioni

MILINKOVIC-SAVIC – «Milinkovic per me non andrà alla Juve. Costa troppo e la Juve al momento non ha le possibilità. Quando c’è una rivoluzione tattica come quella che ha operato Sarri, ci vuole tempo. Il bilancio della stagione è positivo e sono state messe le basi per un ottimo futuro. Con un pizzico di fortuna in più la Lazio avrebbe potuto anche fare meglio. Ovvio che i risultati della prossima stagione passano attraverso il mercato che deve essere fatto bene.

Rugani e Bernardeschi? Sono due grandi opportunità, anche se gli stipendi sono probabilmente elevati per la Lazio».