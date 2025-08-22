Ballotta sulla Lazio: «Tifosi, non preoccupatevi. Ci saranno gli stimoli giusti grazie a lui» - Lazio News 24

Lazio, Ballotta analizza la nuova stagione: “Sarri porterà motivazioni. Provedel resta il titolare”

La stagione 2025/2026 della Lazio è ormai alle porte e l’ambiente biancoceleste si prepara a vivere un’annata ricca di attese e interrogativi. A fare il punto sull’avvio del nuovo corso targato Maurizio Sarri è stato Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, che ai microfoni di News.Superscommesse.it ha condiviso il suo pensiero su diversi aspetti, dalla preparazione della squadra alle gerarchie tra i pali.

Ballotta e la nuova Lazio di Sarri

Per Ballotta, la Lazio ha tutte le carte in regola per migliorare i risultati della scorsa stagione, anche in assenza delle coppe europee:

«La stagione scorsa ha comunque portato risultati. La squadra è rimasta praticamente la stessa, quindi ci sono buone possibilità di migliorare. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Sarri, è molto significativo: il nuovo allenatore potrà dare stimoli e motivazioni diverse al gruppo».

Tuttavia, l’ex portiere non nasconde una certa preoccupazione legata alla sessione di mercato poco attiva:

«Non aver fatto mercato può rappresentare un limite, soprattutto se si considerano i rinforzi delle altre squadre. Ma la Lazio ha un’identità precisa e Sarri potrà valorizzare ciò che già c’è».

Lazio, il duello Provedel-Mandas

Uno dei temi più caldi in casa Lazio è il ballottaggio tra Ivan Provedel e Christos Mandas per il ruolo di portiere titolare. Ballotta ha una visione chiara in merito:

«Provedel merita di tornare titolare. È un portiere completo, che ha già dimostrato il suo valore. L’anno scorso ha avuto qualche difficoltà, forse anche per fattori esterni al campo, ma resta un elemento affidabile. Mandas si è fatto valere, ma credo che l’italiano riprenderà il suo posto».

Ballotta ha inoltre sottolineato come Provedel sia più adatto al gioco di Sarri, soprattutto per la sua capacità di giocare con i piedi:

«Non valuto un portiere solo da come imposta, ma se Sarri punta sul possesso e sull’impostazione dal basso, Provedel è più funzionale».

Una stagione tutta da scrivere

La Lazio si avvicina al debutto con molte certezze, qualche dubbio e una guida tecnica nuova. Secondo Ballotta, la chiave sarà l’equilibrio tra motivazione, esperienza e concentrazione. Sarà fondamentale partire con il piede giusto per dare il tono a una stagione che, pur senza coppe, può riservare molte soddisfazioni.