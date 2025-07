Avellino-Lazio: Guendouzi risolve nel finale, biancocelesti vincono 1-0

La Lazio vince contro l’Avellino al termine di una partita non semplice: decide nel finale Guendouzi dal dischetto

Il secondo tempo dell’amichevole tra Avellino e Lazio ha visto la squadra di Maurizio Sarri trovare il gol vittoria solo nei minuti di recupero, chiudendo l’incontro sull’1-0. Dopo un primo tempo senza reti, Sarri ha operato numerosi cambi all’inizio della ripresa per testare diversi elementi della rosa.

Il secondo tempo è iniziato con una Lazio quasi completamente rinnovata, con Provedel in porta e in campo Lazzari, Marusic, Romagnoli e Pellegrini in difesa. A centrocampo, insieme a Vecino (poi sostituito al 62′ da Belahyane), sono subentrati Guendouzi e Cataldi, mentre in attacco Cancellieri e Pedro (sostituito al 62′ da Basic) hanno affiancato un confermato Castellanos (che ha lasciato il posto a Noslin al 62′).

La ripresa ha offerto subito un’occasione per la Lazio al 49′, con un cross di Lazzari per Castellanos che non è riuscito a impattare bene. Al 52′, da calcio d’angolo, Vecino ha provato la conclusione ma senza inquadrare la porta. L’Avellino si è reso pericoloso al 59′ con una punizione di Palumbo, respinta due volte da Provedel. Nel corso del secondo tempo, ci sono stati diversi cambi anche per l’Avellino. La Lazio ha continuato a cercare il gol con colpi di testa di Basic (76′) e conclusioni di Lazzari (72′), ma senza fortuna.

Il momento decisivo è arrivato nel recupero: al 90’+1′, Noslin ha subito un fallo in area, procurandosi un calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato Guendouzi che, al 90’+2′, ha trasformato, portando in vantaggio la Lazio proprio sul filo di lana. Il triplice fischio è arrivato subito dopo, sancendo la vittoria per 1-0 dei biancocelesti. Un successo sofferto, ma che permette alla Lazio di chiudere in positivo la prima uscita stagionale con un gol nel finale.

AVELLINO-LAZIO 0-1

MARCATORI: 90+2′ Guendouzi rig.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti (78′ Marchisano), Manzi, Enrici (62′ Frascatore), Milani (62′ Todisco); Palumbo, Palmiero, Russo; Sounas (62′ Besaggio); Favilli, Crespi. A disp.: Daffara, Pane, Gyabuaa, D’Andrea, Kumy, Armellino, Lescano, Panico, Insigne. All.: Biancolino.

LAZIO (4-3-3) P.T: Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Vecino, Rovella, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro.

LAZIO (4-3-3) S.T.: Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino (62′ Belahyane); Cancellieri, Castellanos (62′ Noslin), Pedro (62′ Basic). A disp.: Furlanetto, Guendouzi, Romagnoli, Noslin, Belahyane, Cancellieri, Basic, Lazzari, Sana Fernandes, Cataldi, Ruggeri, Pinelli, Marusic. All.: Sarri