Auronzo Lazio, Lotito vuole restare a Formello: ecco quando verrà presa la decisione

Auronzo Lazio, la squadra biancoceleste potrebbe non partire per le Tre Cime di Lavaredo la prossima estate ma potrebbe rimanere a Formello

Dopo ben 17 anni ad Auronzo di Cadore, la Lazio potrebbe cambiare luogo per il ritiro estivo. Come riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito ha confermato la voglia di restare a Formello, con la possibilità di fare qualche tournée all’estero.

La decisione, però, non è ancora stata presa e, secondo il quotidiano, in settimana è prevista una riunione importante per decidere le sorti del ritiro estivo che servirà a preparare al meglio la prossima Serie A.