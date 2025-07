Aureliano: «L’importanza dei tifosi è fondamentale anche per noi arbitri: il VAR una manna dal cielo»

Gianluca Aureliano, ex arbitro di Serie A, ha parlato dell’importanza dei tifosi anche per i direttori di gara: le sue parole

Per Gianluca Aureliano, ex arbitro di Serie A e oggi VAR internazionale, l’impatto del pubblico sulle prestazioni arbitrali è tutt’altro che trascurabile. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Aureliano ha sottolineato come la presenza dei tifosi rappresenti una componente decisiva anche per chi dirige le partite. L’assenza di pubblico durante il periodo del Covid, ha spiegato, è stata una delle fasi più difficili da affrontare, anche psicologicamente. A conferma di questo legame emotivo tra spalti e fischietti, l’ex direttore di gara ha ricordato un episodio emblematico riportato da Gianluca Rocchi durante un seminario arbitrale.

I TIFOSI SONO DECISIVI – «L’importanza dei tifosi? Fondamentale, anche per noi arbitri. Gianluca Rocchi, per spiegare il motivo che porta a diventare arbitri, in un seminario arbitrale fece una cosa semplice. Mostrò i tifosi del Liverpool che prima di una sua gara avevano cantato “You’ll Never Walk Alone”. Per noi arbitri il Covid fu il periodo peggiore, senza tifosi non eravamo abituati».

SUL VAR – «Il VAR? Per noi è stata una manna dal cielo. Il VAR ci aiuta a vedere una cosa che in quel momento tutti hanno osservato, tranne noi arbitri in campo. In questi 8 anni per me è stato fondamentale, è come se avessi qualcuno che mi protegge da un eventuale errore».