Atalanta Lazio è anche Percassi contro Lotito: presidenti ‘nemici’

Atalanta-Lazio non si giocherà solo sul campo. Sarà infatti anche la sfida tra Percassi e Lotito, due presidenti non proprio amici…

Atalanta-Lazio è una sfida che può essere analizzata da molteplici punti di osservazione. Sono molti i parallelismi che mettono i due club faccia a faccia: sul campo si incontreranno le squadre che – a detta di tutti – giocano il calcio più bello d’Italia; la cavalcata di Inzaghi e Gasperini che hanno avuto avvio nello stesso momento; la miglior difesa contro il miglior attacco. Ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è anche Percassi contro Lotito.

I due presidenti, infatti, hanno avuto ben più di un contrasto. Dal contestatissimo fallo di mano di Bastos in Coppa Italia, alla telefonata polemica sulla vicenda «anticipo di AtalantaLazio», poi posticipata dal destino Covid. I rapporti non si sono scaldati neppure in questi mesi di stop e l’ascia di guerra non è mai stata sepolta…