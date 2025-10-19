 Atalanta-Lazio, una partita entrata nella storia per un grande ex. Il racconto - Lazio News 24
Atalanta-Lazio, una partita entrata nella storia per un grande ex. Il racconto

4 ore ago

Castellanos
Mp Bergamo 04/02/2024 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Berat Djimsiti-Valentin Castellanos

Atalanta-Lazio, Cesar ricorda la svolta della sua carriera: «Quel giorno cambiò tutto»

In vista della sfida Atalanta-Lazio, l’ex difensore biancoceleste Cesar ha condiviso un ricordo speciale che lo lega proprio a questo incontro. Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex esterno brasiliano ha raccontato come la partita giocata a Bergamo il 6 ottobre 2002 abbia rappresentato un momento cruciale per la sua carriera.

«La gara contro l’Atalanta a Bergamo fu per me una vera svolta», ha dichiarato Cesar. «Fino a quel momento, avevo vissuto un primo anno difficile alla Lazio, e molti tifosi mettevano in dubbio il mio acquisto. Ma quella sfida contro l’Atalanta mi diede la possibilità di dimostrare il mio valore. Posso dire che Atalanta-Lazio mi ha definitivamente aperto le porte del club».

Cesar ha poi ripercorso i momenti difficili che hanno preceduto quell’occasione. Durante il ritiro estivo a Vigo di Fassa, un infortunio lo aveva messo ai margini. La squadra, nel frattempo, faticava: Zoff fu esonerato e arrivò Zaccheroni, ma per lui gli spazi restavano ridotti. A complicare le cose, nel suo ruolo c’erano già nomi importanti come Stankovic, Sorin e Manfredini. «Mancini fu chiaro: partivo come quarta scelta. Non fu facile da accettare», ha spiegato.

L’episodio chiave arrivò con l’esclusione dalla prima di campionato, Lazio-Chievo. Finì in tribuna insieme a Colonnese, e il lunedì successivo si presentò da Cragnotti per chiedere la cessione. Il presidente, però, lo trattenne, intuendo forse il potenziale ancora inespresso del brasiliano.

E proprio nella sfida Atalanta-Lazio arrivò la sua occasione: «Pensavo ancora di essere un centrocampista, ma Mancini decise di schierarmi terzino. Per me era come un esame: sapevo che mi giocavo tutto. E non solo feci una grande prestazione, ma segnai anche il gol decisivo, su uno scambio con Stankovic».

Quel giorno segnò un prima e un dopo nella carriera di Cesar. «Alla fine di Atalanta-Lazio, ero convinto di essermi conquistato un posto da titolare», ha concluso con orgoglio.

La partita Atalanta-Lazio, dunque, non è solo una sfida importante per la classifica, ma anche un ricordo indelebile per chi, come Cesar, l’ha vissuta come il punto di svolta della propria carriera in biancoceleste.

