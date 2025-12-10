Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra a cui è stata affidata la direzione del match!

 Arbitro Parma Lazio, la designazione della 15a giornata
News

Published

7 secondi ago

on

By

Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra arbitrale che dirigerà la sfida dei biancocelesti

Archiviato il pareggio interno contro il Bologna, la Lazio torna a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato. I biancocelesti affronteranno il Parma al Tardini nella sfida valida per la 15ª giornata di Serie A, in programma sabato 13 dicembre alle ore 18:00. L’obiettivo è chiaro: ritrovare una vittoria in trasferta che manca dalla fine di settembre.

Nel frattempo, l’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale designata per il match. A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti, arbitro della sezione di Ostia Lido, già protagonista di diverse direzioni convincenti in questa stagione. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Rossi e Trincheri. Il ruolo di IV Uomo è stato affidato ad Ayroldi.

Per quanto riguarda la sala tecnologia, il VAR sarà guidato da Aureliano, mentre l’AVAR sarà Volpi. Una sestina esperta e già rodata, chiamata a gestire un confronto importante per le ambizioni della squadra di Sarri.

Designazioni complete:

  • Arbitro: Marchetti
  • Assistenti: Rossi C. – Trincheri
  • IV Uomo: Ayroldi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Volpi

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso
Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso
