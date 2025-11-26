 Arbitro Milan Lazio, le designazioni della 13a giornata!
Connect with us

News

Arbitro Milan Lazio, annunciate dall'Aia le designazioni della tredicesima giornata: ecco chi dirigerà il big match di San Siro!

Avversari News

Milan, che numeri! Biancocelesti avvisati: ecco il nuovo punto di forza dei rossoneri di Allegri, tutti i dettagli

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, ritorna un nome in difesa: focus sugli under 23 italiani, i dettagli

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, clamorosa voce dalla Germania! I biancocelesti su quell'attaccante, i dettagli

Calciomercato News

Mercato Lazio, Toma Basic nel mirino: club esteri interessati al centrocampista croato! Le ultimissime

News

Arbitro Milan Lazio, annunciate dall’Aia le designazioni della tredicesima giornata: ecco chi dirigerà il big match di San Siro!

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Milan Lazio, annunciate dall’Aia le designazioni della tredicesima giornata: ecco chi dirigerà il big match di San Siro!

Dopo aver ottenuto il suo terzo successo casalingo consecutivo, la Lazio si prepara ad affrontare il Milan in trasferta per la tredicesima giornata di Serie A. Il big match si disputerà sabato 29 novembre allo Stadio San Siro, con fischio d’inizio previsto per le ore 20:45.

L’arbitro designato per dirigere la sfida è Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Yoshikawa. In qualità di IV Uomo ci sarà Zufferli, mentre al Var opererà Di Paolo, affiancato dall’AVAR Paterna.

La sfida si preannuncia ricca di emozioni, con la Lazio che cercherà di consolidare la sua posizione in classifica contro un Milan che ha sempre dimostrato grande forza tra le mura di San Siro.

Delle altre designazioni arbitrali, spicca Guida per Pisa Inter, oltre alla scelta di affidare a Massa il Derby del Sole tra Roma e Lazio.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.