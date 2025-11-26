Arbitro Milan Lazio, annunciate dall’Aia le designazioni della tredicesima giornata: ecco chi dirigerà il big match di San Siro!

Dopo aver ottenuto il suo terzo successo casalingo consecutivo, la Lazio si prepara ad affrontare il Milan in trasferta per la tredicesima giornata di Serie A. Il big match si disputerà sabato 29 novembre allo Stadio San Siro, con fischio d’inizio previsto per le ore 20:45.

L’arbitro designato per dirigere la sfida è Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Yoshikawa. In qualità di IV Uomo ci sarà Zufferli, mentre al Var opererà Di Paolo, affiancato dall’AVAR Paterna.

La sfida si preannuncia ricca di emozioni, con la Lazio che cercherà di consolidare la sua posizione in classifica contro un Milan che ha sempre dimostrato grande forza tra le mura di San Siro.

Delle altre designazioni arbitrali, spicca Guida per Pisa Inter, oltre alla scelta di affidare a Massa il Derby del Sole tra Roma e Lazio.