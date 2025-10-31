Arbitro Lazio Cagliari, chi dirigerà l'incontro? Nel mezzo dei precedenti abbastanza favorevoli - Lazio News 24

Arbitro Lazio-Cagliari: designato Sacchi di Macerata, tutti i precedenti con i biancocelesti

È stata ufficializzata la designazione arbitrale per la prossima sfida di Serie A tra Lazio e Cagliari, in programma allo stadio Olimpico. L’arbitro Lazio per questa partita sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, un fischietto esperto che ha già diretto diverse gare di livello nel massimo campionato italiano. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Mondin e Monaco, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato al signor Galipò. In sala VAR, invece, opereranno Paterna e Di Paolo rispettivamente come VAR e AVAR.

L’arbitro Lazio, dunque, sarà al centro di una sfida delicata, con la squadra di Maurizio Sarri alla ricerca di punti fondamentali per risalire la classifica e un Cagliari determinato a proseguire la propria lotta per la salvezza. L’esperienza di Sacchi sarà un elemento importante per gestire una gara che, per motivazioni e posta in palio, promette grande intensità.

I precedenti tra la Lazio e l’arbitro Sacchi

Il bilancio dell’arbitro Lazio Juan Luca Sacchi con i biancocelesti parla di sette precedenti ufficiali. In queste occasioni, la Lazio ha collezionato quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Un ruolino tutto sommato positivo, anche se negli ultimi incroci il trend non è stato favorevole: nelle ultime tre partite dirette da Sacchi, infatti, i biancocelesti non hanno mai vinto, ottenendo due pareggi (contro Inter e Parma) e una sconfitta contro la Juventus.

Questi numeri raccontano un rapporto equilibrato tra la Lazio e il direttore di gara marchigiano, che non ha mai mostrato un particolare indirizzo nei confronti dei biancocelesti ma si è distinto per uno stile di arbitraggio attento e poco incline alle polemiche.

Arbitro Lazio-Cagliari: tutti i dettagli della designazione

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata)

Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata) Assistenti: Mondin – Monaco

Mondin – Monaco IV Uomo: Galipò

Galipò VAR: Paterna

Paterna AVAR: Di Paolo

Con questa designazione, il calcio d’inizio di Lazio-Cagliari sarà affidato a una terna arbitrale di esperienza, scelta per garantire equilibrio e autorevolezza in un match che può pesare molto per entrambe le squadre. Tutti gli occhi saranno quindi puntati sull’arbitro Lazio, chiamato a gestire una sfida intensa e potenzialmente decisiva per gli obiettivi stagionali dei biancocelesti.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO