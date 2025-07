Lazio, Antenucci sicuro: «Una situazione particolare. La situazione si può risollevare in questo modo» - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, parla Anellucci: tra tifosi, mercato e quello che sarà il campionato biancoceleste

Le voci attorno alla Lazio continuano a rincorrersi tra indiscrezioni di mercato, incontri riservati e un clima generale di incertezza che sta coinvolgendo tutto l’ambiente biancoceleste. In questo contesto, ha voluto dire la sua Claudio Anellucci, noto agente e opinionista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare lo stato attuale del club capitolino.

Secondo Anellucci, la Lazio sta attraversando una fase delicata, ben visibile a tutti coloro che seguono con attenzione le vicende della squadra:

«La situazione è sotto gli occhi di tutti. Non c’è bisogno di interpretazioni: basta guardare cosa sta succedendo attorno alla Lazio per rendersi conto del momento complicato che sta vivendo il club. Trovo tutto questo sinceramente imbarazzante, soprattutto per i tifosi, che continuano a dimostrare un attaccamento fuori dal comune».

Il riferimento è alla gestione societaria di Claudio Lotito, al centro di polemiche ormai storiche da parte di una parte della tifoseria.

«Non credo – ha proseguito Anellucci – che ci sia un cambiamento all’orizzonte. È da vent’anni che vediamo questo modo di agire, ed è evidente che Lotito ha il suo stile ben definito di gestione della Lazio. Scendere in piazza, protestare o fare pressioni pubbliche non ha mai prodotto effetti concreti. La società resta ancorata alla sua linea, indipendentemente dal malcontento che può esserci all’esterno».

Nonostante ciò, Anellucci ha voluto sottolineare un aspetto positivo, che rappresenta forse l’unico vero motivo di orgoglio in questo momento difficile:

«Quello che trovo bellissimo è la reazione del popolo laziale. I tifosi stanno continuando ad abbonarsi, a seguire la squadra, a riempire gli spalti e a far sentire la loro voce in modo sano. Questo dimostra una passione incredibile, che va oltre tutto. Ed è proprio questa la vera forza della Lazio: il legame con la sua gente».

In attesa di sviluppi sul fronte tecnico e societario, la Lazio si affida alla sua tifoseria per superare le difficoltà e affrontare una stagione che si preannuncia tutt’altro che semplice.