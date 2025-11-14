Amerini rivela un rimpianto dei Viola: «Alla Fiorentina manca di personalità, serve un leader in mezzo al campo: come Cataldi»

 Amerini rivela: «Alla Fiorentina manca uno come Cataldi»
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi

Amerini rivela un rimpianto dei Viola: secondo l’ex calciatore il problema dei Viola al momento riguarderebbe l’assenza di un giocatore come Cataldi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Amerini, ex calciatore e grande conoscitore della Fiorentina, ha commentato il momento delicato che sta vivendo la squadra viola, con risultati deludenti e un gioco che non sembra decollare.

Amerini ha analizzato in particolare la mancanza di personalità nel centrocampo della Fiorentina, soffermandosi anche sull’assenza di un giocatore come Cataldi, che potrebbe fare la differenza.

SULLA SITUAZIONE DELLA FIORENTINA – «Era una situazione inimmaginabile, credo in pochi potessero pensare la Fiorentina così dopo quanto fatto lo scorso anno, avendo mantenuto l’ossatura della squadra della stagione passata. Secondo me in mezzo al campo siamo ancora troppo acerbi e.

SULL’ASSENZA DI CATALDI – «Manca un giocatore come Cataldi. Quando un calciatore sta bene, gli vengono facilmente anche altre cose, cresce in personalità. Quando la squadra non gira, compassata, con poca cattiveria agonistica, e ti manca anche un po’ di fisicità, poi paghi anche sotto l’aspetto della personalità».

SU PIOLI E LA SITUAZIONE TECNICA – «Che qualcosa non andava si vedeva, ma molto probabilmente avevano dei dati che facevano comunque sperare».

