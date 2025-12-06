Amarcord Lazio, a 27 anni di distanza il ricordo del successo contro la Juventus nella 12a giornata del 1998-1999: decise Salas

Amarcord Lazio, a 27 anni di distanza il ricordo del successo del 6 dicembre 1998 contro la Juventus grazie alla rete di Salas

Oggi, la S.S. Lazio celebra un’importante ricorrenza storica: il 6 dicembre 1998, esattamente 27 anni fa, la squadra biancoceleste conquistava una vittoria memorabile al Delle Alpi di Torino contro la Juventus. In quella partita, valida per la XII giornata del Campionato di Serie A 1998-1999, fu un gol di Marcelo Salas, al minuto 81, a decidere l’incontro e a regalare tre punti cruciali ai biancocelesti.

Il match si era rivelato equilibrato e teso, con le due squadre che si erano battute su un piano di parità. Fu l’attaccante cileno, Salas, a spuntarla con una rete determinante che permise alla Lazio di portare a casa il risultato, consolidando la sua corsa verso obiettivi ambiziosi in quella stagione.

Il ricordo di quel successo è vivo ancora oggi, e la Lazio ha voluto celebrarlo con un messaggio sui propri canali social, ricordando a tifosi e appassionati quanto quella vittoria sia stata importante nella storia recente del club. Un segno di come la Lazio abbia sempre avuto il carattere e la determinazione per sfidare le grandi del calcio italiano, come dimostrato da quella storica partita contro la Juventus.

