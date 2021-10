Allenamento Lazio, domenica di riposo: domani la ripresa

Domenica di riposo per la Lazio dopo la bella vittoria di ieri contro l’Inter: la ripresa degli allenamenti è prevista per domani

La bella vittoria con l’Inter è ancora nella testa e nel cuore. Ed è forse anche per questo che Sarri ha deciso di concedere una domenica di riposo alla sua Lazio.

Gli allenamenti nel centro sportivo di Formello riprenderanno domani alle ore 16.30. Inizierà dunque tra circa 24 ore la preparazione in vista della sfida di Europa League con il Marsiglia, in programma giovedì alle ore 18.45 e valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.