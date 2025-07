Allenamento Lazio, il punto dopo la sessione biancoceleste odierna. Le novità - Lazio News 24

Allenamento Lazio: prove tattiche, rotazioni e assenze nel nono giorno di ritiro a Formello

Prosegue il ritiro estivo a Formello, e oggi è andata in scena la nona giornata di allenamento della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri ha svolto la consueta seduta pomeridiana, caratterizzata da esercitazioni tattiche, cambi di formazione e alcune assenze di rilievo.

L’allenamento della Lazio è cominciato intorno alle 18:10, con il gruppo diviso tra campo e palestra. Dopo un primo torello tecnico, il focus si è spostato subito sul lavoro tattico. Due le squadre schierate da Sarri: la classica contrapposizione tra “rossi” e “verdi”, utile per simulare situazioni di gioco e affinare i movimenti in vista dei prossimi impegni.

Tra le note di giornata, l’assenza di Isaksen e Dia, ancora ai box, mentre Zaccagni non ha preso parte alle prove con i verdi, lasciando spazio a Sanà Fernandes. In evidenza il ritorno di Nuno Tavares, che si è riaggregato regolarmente ai compagni dopo alcuni giorni di lavoro differenziato. Scambi di posizione frequenti anche per Hysaj, Pellegrini e Cancellieri, coinvolti in una rotazione continua per testare più opzioni tattiche sulle fasce.

Ecco le formazioni schierate durante l’allenamento Lazio:

Verdi: Marusic, Patric, Ruggeri, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni (poi Fernandes).

Rossi: Lazzari, Gila, Provstgaard, Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Castellanos, Basic.

Durante la seduta, mister Sarri ha interrotto più volte il gioco per fornire indicazioni dettagliate, insistendo su pressing, transizioni rapide e costruzione dal basso. L’obiettivo è quello di recuperare la solidità e la coesione mostrate nella miglior versione della Lazio sotto la sua guida.

L’allenamento della Lazio si è concluso intorno alle 19:10. La squadra tornerà in campo domani con una doppia seduta, come da programma. La preparazione estiva entra nel vivo, e Sarri vuole tutti al massimo per plasmare una Lazio competitiva e pronta ai prossimi impegni stagionali.