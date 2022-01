Allenamento Lazio: si rivede Acerbi, ma manca Luiz Felipe

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: notizie importanti dalla seduta odierna, che segna l’avvicinamento al match contro l’Empoli

Notizie importanti in casa Lazio dalla seduta di allenamento che si è svolta oggi la centro sportivo di Formello. E tutte riguardano il reparto arretrato.

DUBBI IN DIFESA – Si è infatti rivisto Francesco Acerbi, fermo dalla trasferta di Venezia per un problema al flessore. Il centrale ha di nuovo lavorato in gruppo e il suo rientro si unisce a quelli, avvenuti ieri di Zaccagni e Luis Alberto. La notizia negativa arriva però da Luiz Felipe, che non si è visto in campo. La giornata di domani, dove è prevista la rifinitura, chiarirà le idee sia sull’ex Sassuolo che sul brasiliano. Da tenere d’occhio anche Basic, out per il secondo giorno di fila. Per lui solo lavoro in palestra.

SEDUTA – La seduta odierna è cominciata con una fase di attivazione muscolare, seguite poi da ampie esercitazioni tattiche in vista della sfida contro l’Empoli, ma anche di quella contro l’Inter. Il tour de force sta per iniziare.