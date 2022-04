Matri difende Immobile «I numeri parlano per lui, critiche ingiuste»

Alessandro Matri, ex attaccante della Lazio, ha difeso Ciro Immobile dalle critiche dalle colonne della Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri ha difeso Ciro Immobile dalle eccessive critiche per il rendimento in Nazionale:

«I numeri di Immobile stanno lì a testimoniare che tipo di giocatore sia: fare 179 gol in 5 anni, vincere la Scarpa d’oro non è da tutti. In Nazionale ha fornito un rendimento diverso rispetto a quello avuto alla Lazio, ma complessivamente non è stato affatto deludente. Intanto è stato il centravanti della squadra che ha vinto l’Europeo e i meriti sono stati anche suoi. La mancata qualificazione al Mondiale pesa sicuramente, ma non credo proprio che la responsabilità sia di Ciro».