Sturm Graz, Ajeti: «Temiamo Immobile. Io alla Lazio? Vi dico...»

Albian Ajeti, attaccante dello Sturm Graz, ha parlato a due giorni dall’impegno in Europa League contro la Lazio: le sue parole

Intervistato da Kroinen Zeitung, Albian Ajeti, attaccante dello Sturm Graz, prossimo avversario della Lazio in Europa League, ha dichiarato:

«Seguo da vicino la Serie A e conosco molto bene quasi tutte le squadre. La Lazio è una squadra da brividi. Non vedo l’ora di giocare questa partita. Abbiamo rispetto per i romani, ma di certo non ci nasconderemo. Il più pericoloso è probabilmente l’attaccante Ciro Immobile. Segna dai 20 ai 30 gol all’anno ed è anche in nazionale italiana. A lui dobbiamo stare molto attenti. Felipe Anderson? Abbiamo giocato insieme al West Ham, ci teniamo in contatto tramite WhatsApp, ci siamo scritti solo due giorni fa. Io vicino alla Lazio? Sì, è vero. Ci sono stati dei colloqui. Alla fine ho rifiutato i biancocelesti, ma solo perché il mio istinto mi ha consigliato di andare al West Ham».