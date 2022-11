Agresti: «Luis Alberto domani deve giocare è fondamentale per la Lazio»

Agresti alla vigilia del derby della capitale analizza il match soffermandosi su Luis Alberto e sulla sua importanza in vista di domani

Dopo la settimana europea che le ha viste con due animi nettamente opposti, Roma e Lazio domani sera si sfideranno per l’attesissimo derby. Ad analizzare la partita ci pensa Stefano Agresti della Gazzetta dello Sport, il quale a Radio Radio Mattino rilascia queste considerazioni.

LUIS ALBERTO – : «Non posso pensare che Luis Alberto non giochi, perché è un giocatore fondamentale per la Lazio. Lui e Zaniolo sono gli unici rimasti con tanta qualità in questa sfida»