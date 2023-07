Abodi: «Calcio arabo? Somme ingenti, ma zero passione popolare» Le parole del ministro dello Sport

A margine della partenza del Vespucci a Genova il ministro dello sport Andrea Abodi, ha parlato della situazione del calcio italiano, in rapporto alle maxi offerte dal mondo arabo.

Ecco le parole raccolte da TMW

LE PAROLE- Sono le dinamiche del mercato globale di fronte alle quali è difficile porre degli argini. Io credo che loro abbiano la possibilità di investire somme ingenti. Ma loro non hanno alcuni elementi che fanno dello Sport qualcosa di straordinario, cioè la passione popolare e la partecipazione popolare come uno stadio pieno di persone che fa il tifo. Mi auguro che quelli che andranno possono fare una bella esperienza, ma quella che facciamo noi secondo me è inimitabile