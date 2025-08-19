Abbonamenti Lazio, raggiunta quota 28.400. Ha pagato il fattore ‘convenienza’. Vicino il terzo miglior risultato dell’era Lotito

In un clima segnato da una forte e persistente contestazione nei confronti della gestione societaria, i tifosi della Lazio scelgono di tracciare una linea netta, facendo sentire tutto il loro incondizionato supporto alla squadra e al tecnico Maurizio Sarri. Un messaggio chiaro, già palesato con il settore ospiti di Como andato esaurito in pochi minuti per l’esordio in campionato, e che ora trova una conferma schiacciante nei numeri della campagna abbonamenti.

Sotto lo slogan “Su c’è er maestro che ce sta a guardà”, la passione del popolo biancoceleste si è tradotta in un’adesione di massa, raggiungendo la notevole cifra di 28.400 tessere sottoscritte a soli due giorni dalla chiusura. Questo dato non è solo un numero, ma un pezzo di storia del club. Con meno di 400 abbonamenti aggiuntivi, infatti, verrebbe superato il traguardo della stagione 2004-05 (28.731), proiettando la campagna attuale al terzo posto assoluto nell’era Lotito, un risultato inferiore solo alle annate record del 2023-24 e del 2024-25.

A spingere questa corsa alla tessera non è solo la fede, ma anche un evidente fattore di convenienza economica. Come analizzato dal Corriere dello Sport, la scelta di abbonarsi rappresenta un risparmio considerevole rispetto all’acquisto dei biglietti per le singole partite. Un esempio lampante arriva dalle prime due sfide casalinghe di cartello contro l’Hellas Verona e, soprattutto, nel derby contro la Roma. Acquistare un posto in Curva Nord per queste due gare costerebbe complessivamente 79 euro, quasi un quarto del prezzo totale dell’abbonamento nello stesso settore, fissato a 295 euro e valido per ben 20 partite (campionato e prima di Coppa Italia).