125 anni Lazio, in programma una mostra per l’anniversario della società. I dettagli

125 anni Lazio: in programma un evento speciale per la festa. Ecco tutti i dettagli

In occasione del 125esimo anniversario della Lazio, è stata organizzata una mostra. L’evento avrà luogo in Piazza Silvestro 20, nella capitale. Il club di Serie A è pronto a celebrare l’avvenimento con i propri tifosi.

Di seguito, il comunicato di tg.poste.poste.it:

«Un appuntamento che, per certi versi, intende rappresentare una festa dello sport e dei suoi valori più significativi. Venerdì 30 maggio, presso lo Spazio Filatelia Roma di Piazza San Silvestro 20, dalle 10 alle 18, verrà allestita la Mostra Storica per il 125° anniversario della Società Sportiva Lazio.

Cartolina e annullo speciale di Poste

Nella mostra, nata da una collaborazione tra Poste Italiane Filatelia e la società sportiva laziale, saranno esposti numerosi e preziosi cimeli (gagliardetti, medaglie e maglie di proprietà del S.S. Lazio Museum). Ma le sorprese, per tutti gli sportivi, i tifosi laziali e per i collezionisti, non finiscono qui: Poste Italiane, infatti, ha realizzato per l’evento una cartolina in vendita al prezzo di 1 euro, che potrà essere affrancata con CVP a tema Lazio e annullo speciale dedicato.

I valori dello sport

L’evento intende sottolineare, oltre che i sani valori dello sport, anche le molteplici anime di questa antica Polisportiva, che comprende attualmente circa 80 discipline: da quella del calcio professionistico a quelle praticate nei palazzetti, nelle piste di atletica, nelle piscine e nei campi di rugby, fino a vere e proprie attività sportive di nicchia, come l’escursionismo».