Zaccagni, Sassuolo Lazio come un appuntamento col destino: ecco il motivo per cui la gara del Mapei sarà speciale per l’esterno

Dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, il campionato si riprende la scena e per la Lazio è tempo di tornare a concentrarsi sulla Serie A. L’appuntamento odierno al Mapei Stadium contro il Sassuolo non è una partita come le altre, specialmente per il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni. Per l’esterno offensivo, la sfida contro la formazione neroverde rappresenta un’occasione speciale, quasi un appuntamento fisso con il destino, dato che nessuna squadra nella sua carriera ha ispirato il suo talento realizzativo quanto quella emiliana.

Come evidenziato dalle statistiche riportate dal Corriere dello Sport, il Sassuolo è a tutti gli effetti la vittima preferita di Zaccagni in Serie A. Sono ben cinque le reti messe a segno contro di loro, un bottino personale che testimonia una particolare capacità di trovare la via del gol quando vede il neroverde. Due di queste marcature risalgono ai tempi del Verona, le altre tre sono state celebrate indossando la maglia della Lazio, a conferma di una tradizione positiva che lo accompagna da anni.

La trasferta a Reggio Emilia avrà anche un sapore nostalgico e significativo per Zaccagni. Sulla panchina avversaria, infatti, ritroverà Fabio Grosso, un allenatore che ha avuto un ruolo importante nella sua crescita. Fu proprio sotto la guida di Grosso, nella stagione di Serie B 2018-19 con il Verona, che l’attuale capitano laziale collezionò 28 presenze, condite da 3 gol e 4 assist, diventando uno dei protagonisti della promozione in massima serie degli scaligeri. Un incrocio che aggiunge un ulteriore livello di narrazione a una sfida già di per sé molto sentita.

Zaccagni arriva a questo incontro con il morale alto, rinvigorito dalla rete segnata nell’ultima partita di campionato prima della sosta. Ora l’obiettivo è trovare continuità e ripetersi, cercando di andare a segno per due gare consecutive, un traguardo che non raggiunge da novembre 2024. Maurizio Sarri nutre grande fiducia in lui e lo considera un elemento capace di raggiungere la doppia cifra di gol stagionali. Il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo passa inevitabilmente da prestazioni di alto livello in partite come questa, contro un avversario che, storicamente, riesce a esaltare le sue qualità come nessun altro.