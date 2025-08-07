 Zaccagni, sarà lui sempre il capitano della Lazio? Arriva una nuova indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24
Connect with us

News

Zaccagni, sarà lui sempre il capitano della Lazio? Arriva una nuova indiscrezione biancoceleste

News

Calciomercato Lazio, Sarri è stato abbastanza chiaro fino a settembre. Sentite cosa ha detto!

News

Il gesto toccante di Bove al compleanno di Cataldi. La notizia fa il giro del web - FOTO

News

Pedro è pronto a riprendersi completamente la sua Lazio. Quel fattore potrebbe essere determinante

News

Ex obiettivi Lazio, Fazzini spiega la scelta di andare alla Fiorentina rispetto che alla squadra viola

News

Zaccagni, sarà lui sempre il capitano della Lazio? Arriva una nuova indiscrezione biancoceleste

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Zaccagni
Zaccagni

Zaccagni e la fascia da capitano: tra indizi, gerarchie e le parole di Sarri. La situazione attuale

In casa Lazio continua a tenere banco il tema legato alla fascia da capitano, e tra i protagonisti più discussi c’è senza dubbio Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo biancoceleste è stato più volte individuato come possibile nuovo leader della squadra, ma alcune dichiarazioni di Maurizio Sarri hanno alimentato dubbi e discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Tutto è nato da una risposta criptica del tecnico toscano in conferenza stampa, quando, parlando della possibilità che Zaccagni diventi il nuovo capitano della Lazio, ha risposto con un enigmatico: «Se va bene alla squadra…». Una frase che ha lasciato spazio a interpretazioni, sottolineando come la scelta definitiva non dipenda solo dal valore tecnico del giocatore, ma anche dall’equilibrio dello spogliatoio e dal riconoscimento da parte dei compagni.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani, interpellato sul tema, ha chiarito poco: ha rimandato ogni decisione a Sarri, dichiarando che sarà l’allenatore a stabilire chi indosserà la fascia in via definitiva. Di fatto, quindi, il destino di Zaccagni come capitano della Lazio resta sospeso, ma non per questo improbabile.

Quel che è certo è che, ogni volta che è stato disponibile, Zaccagni ha indossato la fascia. Nelle amichevoli estive, infatti, è stato lui il prescelto, soprattutto in assenza di Cataldi, che aveva rivestito il ruolo solo quando l’esterno non era in campo. Questo dettaglio non è di poco conto e conferma che, almeno a livello di gerarchie attuali, Zaccagni gode di grande fiducia da parte dello staff tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri considera Zaccagni tra i calciatori più affidabili e stimati del gruppo, al pari di nomi come Cataldi, Romagnoli, Marusic, Pedro e Guendouzi. In questo contesto, appare probabile che il numero 20 resti tra i candidati principali a vestire la fascia, anche se la scelta definitiva potrebbe arrivare solo a ridosso dell’inizio del campionato.

Intanto, Cataldi sembra destinato a ricoprire il ruolo di vice-capitano, pronto a subentrare in caso di assenza di Zaccagni. La sensazione, però, è che lo spogliatoio abbia già trovato il suo riferimento, e che la Lazio stia solo aspettando il momento giusto per ufficializzarlo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.