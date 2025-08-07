Zaccagni, sarà lui sempre il capitano della Lazio? Arriva una nuova indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Zaccagni e la fascia da capitano: tra indizi, gerarchie e le parole di Sarri. La situazione attuale

In casa Lazio continua a tenere banco il tema legato alla fascia da capitano, e tra i protagonisti più discussi c’è senza dubbio Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo biancoceleste è stato più volte individuato come possibile nuovo leader della squadra, ma alcune dichiarazioni di Maurizio Sarri hanno alimentato dubbi e discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Tutto è nato da una risposta criptica del tecnico toscano in conferenza stampa, quando, parlando della possibilità che Zaccagni diventi il nuovo capitano della Lazio, ha risposto con un enigmatico: «Se va bene alla squadra…». Una frase che ha lasciato spazio a interpretazioni, sottolineando come la scelta definitiva non dipenda solo dal valore tecnico del giocatore, ma anche dall’equilibrio dello spogliatoio e dal riconoscimento da parte dei compagni.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani, interpellato sul tema, ha chiarito poco: ha rimandato ogni decisione a Sarri, dichiarando che sarà l’allenatore a stabilire chi indosserà la fascia in via definitiva. Di fatto, quindi, il destino di Zaccagni come capitano della Lazio resta sospeso, ma non per questo improbabile.

Quel che è certo è che, ogni volta che è stato disponibile, Zaccagni ha indossato la fascia. Nelle amichevoli estive, infatti, è stato lui il prescelto, soprattutto in assenza di Cataldi, che aveva rivestito il ruolo solo quando l’esterno non era in campo. Questo dettaglio non è di poco conto e conferma che, almeno a livello di gerarchie attuali, Zaccagni gode di grande fiducia da parte dello staff tecnico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri considera Zaccagni tra i calciatori più affidabili e stimati del gruppo, al pari di nomi come Cataldi, Romagnoli, Marusic, Pedro e Guendouzi. In questo contesto, appare probabile che il numero 20 resti tra i candidati principali a vestire la fascia, anche se la scelta definitiva potrebbe arrivare solo a ridosso dell’inizio del campionato.

Intanto, Cataldi sembra destinato a ricoprire il ruolo di vice-capitano, pronto a subentrare in caso di assenza di Zaccagni. La sensazione, però, è che lo spogliatoio abbia già trovato il suo riferimento, e che la Lazio stia solo aspettando il momento giusto per ufficializzarlo.