Zaccagni verso il ritorno in campo, Sarri riabbraccia il suo Capitano: oggi torna in gruppo

Lazio, Zaccagni oggi torna in gruppo dopo l’infortunio e Maruzio Sarri ritrova così il capitano e numero 10 dei biancocelesti

L’attesa è terminata a Formello: Maurizio Sarri può finalmente riabbracciare il suo capitano, Mattia Zaccagni. La scorsa settimana, l’ex Hellas Verona fremeva dalla voglia di ricominciare a pieno regime e, tra un lavoro differenziato e l’altro, si è spesso ritrovato a seguire in ciabatte le sedute tattiche del Comandante. Un vero e proprio ritorno al passato che per il numero 10 della Lazio riprenderà a pieno regime da oggi. È infatti terminata la fase di recupero dall’operazione mini-invasiva a cui si è sottoposto quasi un mese fa per la “Groin Pain Syndrome”, ovvero la pubalgia. È stata questa la principale avversaria del suo finale di stagione, motivo per cui il suo contributo, dopo la zampata del 2 marzo scorso contro il Milan, si è limitato a un assist per Romagnoli contro il Viktoria Plzen, mentre la rete avversaria non si è più mossa.

Un digiuno di 84 giorni che stride con le caratteristiche di Zaccagni, diventato un punto di riferimento fondamentale nella manovra offensiva della Lazio proprio grazie a Sarri. Ecco perché, una volta ottenuta la certezza del ritorno di Mau in panchina, è stato semplice per lui confermare la fiducia ai colori biancocelesti, ignorando le dichiarazioni a caldo rilasciate dopo la débâcle con il Lecce: «Non dovevamo chiudere così, adesso ognuno farà le proprie valutazioni». Non c’è stato nemmeno il tempo di analizzare quanto detto dal capitano, che ora, come riporta Il Messaggero, è su di giri per tornare agli ordini dell’allenatore che lo ha fatto sbocciare. Dalla sua doppia cifra di gol (più 7 assist) della stagione 2022-23, per l’ex Hellas sono cambiati gli scenari, con la convocazione in Nazionale e il rinnovo con adeguamento alla Lazio, dove con oltre 3 milioni di euro, bonus compresi, è diventato il giocatore più pagato della rosa.