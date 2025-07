Zaccagni, il capitano della Lazio è assai corteggiato! Una big tenta il pressing - Lazio News 24

Condividi via email

Zaccagni al centro del mercato: Napoli e Nottingham Forest lo osservano, ma la Lazio fa muro

Il nome di Mattia Zaccagni continua a circolare con forza nelle voci di mercato estive. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’esterno offensivo della Lazio sarebbe uno dei profili più graditi al nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte. Il tecnico salentino, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, avrebbe inserito Zaccagni tra i desideri di mercato per rafforzare le corsie offensive in vista della nuova stagione.

Tuttavia, la strada per arrivare al numero 20 biancoceleste appare tutt’altro che semplice. La Lazio, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo talento classe 1995, considerato una delle pedine fondamentali dello scacchiere tecnico. Dopo la partenza di Luis Alberto e la possibile cessione di altri elementi chiave, il club romano non vuole ulteriori smobilitazioni, soprattutto in assenza di reali alternative sul mercato.

Ma non è solo il Napoli ad aver messo gli occhi su Zaccagni. Anche dall’Inghilterra arrivano sirene che preoccupano i tifosi laziali. Come riportato dal sito inglese SportsBoom, il Nottingham Forest avrebbe inserito l’esterno italiano nella lista dei possibili sostituti di Morgan Gibbs-White, in procinto di trasferirsi al Manchester City di Pep Guardiola.

Il tecnico dei Reds, Nuno Espírito Santo – recentemente accostato anche alla panchina della Roma – avrebbe chiesto alla dirigenza un investimento per un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Gibbs-White. Ed è qui che entra in scena Zaccagni, giocatore rapido, tecnico e in grado di agire su entrambe le fasce.

Nonostante l’interesse crescente, il futuro di Zaccagni sembra ancora legato alla Lazio. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2029 e la società, almeno per ora, non sembra disposta ad ascoltare offerte. Il presidente Lotito considera l’ex Verona un simbolo del progetto biancoceleste, nonché una figura centrale nel nuovo corso tecnico.

In un calciomercato sempre più imprevedibile, una cosa è certa: Zaccagni è diventato uno dei profili italiani più richiesti. Ma la Lazio non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire senza combattere.