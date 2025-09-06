 Zaccagni, ormai uomo simbolo della Lazio. Futuro? Ecco cosa ha detto su di lui Giuffredi - Lazio News 24
Zaccagni, ormai uomo simbolo della Lazio. Futuro? Ecco cosa ha detto su di lui Giuffredi

Zaccagni
Zaccagni

Zaccagni e il legame con la Lazio: le parole dell’agente Giuffredi. La situazione attuale

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mattia Zaccagni, ha parlato apertamente del rapporto tra il suo assistito e la Lazio, soffermandosi su aspetti personali e professionali che testimoniano il forte legame tra il giocatore e il club biancoceleste.

Zaccagni, arrivato alla Lazio nel 2021 dal Verona, si è rapidamente imposto come uno dei protagonisti della squadra, guadagnandosi non solo la fiducia della tifoseria, ma anche quella della dirigenza e dell’allenatore. Oggi rappresenta un punto fermo dell’organico, tanto da indossare spesso la fascia da capitano, ulteriore segnale della sua centralità all’interno del progetto tecnico.

Zaccagni è diventato il simbolo della Lazio

Giuffredi ha voluto sottolineare proprio questo aspetto:
«Zaccagni è il simbolo della Lazio, ha scelto di firmare un contratto lungo per legarsi a un ambiente in cui si sente davvero a casa. Stare alla Lazio, vivere a Roma, essere capitano e rappresentare un club storico è per lui motivo di orgoglio e di grande soddisfazione».

Parole che confermano la volontà del calciatore di proseguire il suo percorso professionale con la maglia biancoceleste, in un momento in cui molti calciatori scelgono esperienze all’estero o trasferimenti legati esclusivamente all’aspetto economico. Zaccagni, al contrario, ha fatto una scelta di cuore e continuità.

L’importanza del ruolo in Nazionale

L’agente ha poi evidenziato come il percorso alla Lazio abbia avuto un impatto positivo anche sulla carriera internazionale di Zaccagni, recentemente convocato con maggiore regolarità nella Nazionale italiana. Il lavoro svolto nel club capitolino ha consentito all’esterno offensivo di maturare non solo tecnicamente, ma anche a livello mentale e tattico, rendendolo una risorsa preziosa anche per il commissario tecnico.

Un futuro ancora biancoceleste

La Lazio, dal canto suo, continua a puntare forte su Zaccagni, ritenendolo un elemento chiave non solo per il presente, ma anche per il futuro. Il club lo ha blindato con un contratto a lungo termine e intende valorizzarlo al massimo, sia in campo che come figura rappresentativa fuori dal rettangolo verde.

In un calcio che spesso cambia volto da una stagione all’altra, Zaccagni e la Lazio sembrano voler scrivere una storia di fedeltà e appartenenza rara da trovare oggi.

