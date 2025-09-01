Zaccagni, una serata da urlo per il capitano della Lazio! Numeri da capogiro - Lazio News 24

Zaccagni, serata da incorniciare: gol, record e un ex club colpito ancora

Mattia Zaccagni ha vissuto una serata speciale allo Stadio Olimpico, tornando al gol in casa dopo un lungo digiuno. Una rete dal peso doppio: non solo è servita a consolidare il successo della Lazio contro l’Hellas Verona, ma ha anche un forte valore simbolico, trattandosi di una marcatura segnata contro la sua ex squadra, quella con cui ha mosso i primi passi in Serie A.

Il gol di Zaccagni ha illuminato il match e fatto esplodere di gioia i tifosi biancocelesti, che attendevano da tempo una sua rete tra le mura amiche. Un segnale forte da parte del numero 20, oggi capitano della Lazio, che ha messo a tacere le critiche e ha ribadito il suo ruolo centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Ma la gioia personale dell’esterno offensivo non si è limitata all’aspetto emotivo. La rete segnata contro il Verona, infatti, gli ha permesso di raggiungere un traguardo storico: con questa marcatura, Zaccagni ha toccato quota 33 gol con la maglia della Lazio, entrando così nella top-50 dei migliori marcatori di sempre del club capitolino.

Un traguardo che lo accomuna a due icone laziali come Felipe Caicedo e Sinisa Mihajlovic, simboli di epoche diverse ma entrambi rimasti nel cuore della tifoseria. Raggiungere questi nomi non è solo un riconoscimento per la costanza e l’impegno di Zaccagni, ma anche un segnale chiaro della sua crescita in biancoceleste, club in cui si è affermato come uno dei protagonisti più amati e decisivi.

Zaccagni continua inoltre a confermarsi un’autentica bestia nera per l’Hellas Verona. La squadra scaligera sembra soffrire particolarmente le sue giocate, e il feeling con il gol contro i gialloblù si è rinnovato ancora una volta. Ogni sua esultanza contro il suo ex club assume un sapore speciale, sottolineando il percorso di crescita personale e professionale compiuto da quando ha lasciato il Bentegodi.

Per la Lazio, il ritorno al gol di Zaccagni rappresenta una notizia importante in vista dei prossimi impegni, mentre per il calciatore è un punto di svolta: un momento da ricordare, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase di brillantezza sotto la Curva Nord.