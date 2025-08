La rinascita di Zaccagni: il capitano ritrova il gol e la brillantezza

Mattia Zaccagni è la nota più positiva dell’amichevole contro il Galatasaray: Sarri ritorva il suo “arciere-cannoniere”

Mattia Zaccagni è tornato a far brillare i suoi occhi, e la sua rinascita è un segnale incoraggiante per la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo una stagione difficile, condizionata dalla pubalgia, il capitano ha finalmente ritrovato il gol nell’amichevole contro il Galatasaray. La sua rete è nata da un contropiede orchestrato alla perfezione: una trama costruita dall’attacco, con Castellanos a innescare Cancellieri che ha fornito l’assist per il gol di Zaccagni. La gioia del capitano, che aspettava questo momento, era palpabile.

Il suo scatto fulmineo e l’assalto centrale, da “centravanti camuffato“, hanno ricordato la sua versione migliore, quella che Sarri aveva trasformato in un arciere-cannoniere. Il gol, segnato alla fine del primo tempo, è stato il preludio di una ripresa esplosiva. Zaccagni ha attaccato con decisione sulla fascia sinistra, puntando l’uomo e creando pericoli costanti. Quando il capitano è guizzante e in forma, la Lazio ritrova il suo slancio offensivo. L’infortunio sembra ormai un vecchio ricordo, e la speranza è che possa tornare ad allenarsi e a giocare senza sofferenza. Con Sarri, Zaccagni ha già raggiunto il suo record di gol in Serie A (10) e il secondo record di assist (7). Le sue frecce sono sempre state d’oro, e adesso sembrano pronte a tornare a colpire.