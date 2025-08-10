Zaccagni è ormai una stella per la Lazio. La scelta di Sarri - Lazio News 24

Zaccagni, la stella della nuova Lazio di Sarri

Mattia Zaccagni sarà ancora uno dei protagonisti assoluti della nuova stagione della Lazio guidata da Maurizio Sarri. Dopo un’annata complicata, culminata con la delusione per la mancata qualificazione alle coppe europee, il club biancoceleste vuole ripartire con determinazione e idee chiare. E al centro di questo nuovo progetto non poteva che esserci Zaccagni, ormai simbolo di questa squadra.

Il numero 10 della Lazio è diventato negli ultimi anni molto più di un semplice esterno offensivo: è un punto di riferimento tecnico e caratteriale, un giocatore capace di accendere la manovra, trascinare i compagni e dare qualità alla fase offensiva. La scorsa stagione non è stata semplice per lui, condizionata da infortuni e da un rendimento altalenante. Ma anche nei momenti più difficili, Zaccagni ha dimostrato attaccamento alla maglia e volontà di lottare per i colori biancocelesti.

In vista della nuova stagione, Sarri riparte proprio da certezze come Zaccagni, convinto che l’ex Verona possa tornare ai livelli che lo avevano reso uno dei migliori esterni della Serie A. Le sue doti nell’uno contro uno, la capacità di creare superiorità numerica e il feeling con i compagni d’attacco saranno fondamentali per rilanciare le ambizioni della Lazio.

Il club, dal canto suo, ha ribadito più volte la fiducia in Zaccagni, considerandolo un elemento chiave attorno a cui costruire la nuova identità tattica. La sua permanenza a Roma, nonostante alcune voci di mercato, è vista come un segnale forte di continuità e progettualità. Per la Lazio, Zaccagni rappresenta il giusto equilibrio tra esperienza e qualità, tra grinta e intelligenza calcistica.

Con un nuovo campionato alle porte, l’obiettivo è chiaro: riportare la Lazio nelle posizioni di vertice e riconquistare un posto in Europa. E per farlo, servirà il miglior Zaccagni, quello che sa prendersi la squadra sulle spalle e fare la differenza nei momenti decisivi. Se la Lazio vuole davvero cambiare marcia, non può prescindere dal suo numero 10: Mattia Zaccagni sarà ancora il faro biancocele