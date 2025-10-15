Vecino Lazio, novità da Formello: il centrocampista ha un chiaro obiettivo

Vecino Lazio, buone notizie da Formello: il rientro è vicino, Sarri pronto a riabbracciarlo. Ecco quando rientrerà in campo il centrocampista

Arrivano segnali positivi da Formello per la Lazio e per Maurizio Sarri. Dopo settimane di lavoro differenziato e di attesa, Matías Vecino è finalmente tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, facendo intravedere il suo imminente rientro tra i convocati. Il centrocampista uruguaiano ha preso parte all’intera seduta pomeridiana di ieri, come riportato da Il Messaggero, completando così la terza presenza consecutiva in gruppo dopo quelle di venerdì e sabato.

Per la Lazio, il recupero di Vecino rappresenta una notizia importante in vista della sfida contro l’Atalanta. Il giocatore, fermo da inizio agosto per un problema muscolare, ha saltato tutte le prime sei giornate di campionato e anche alcune amichevoli estive, lasciando un vuoto nel centrocampo biancoceleste. Ora, però, sembra finalmente pronto a tornare a disposizione del tecnico, che potrà contare su una risorsa preziosa per dare equilibrio ed esperienza alla mediana.

L’infortunio di Vecino Lazio è stato gestito con la massima cautela dallo staff medico, proprio per evitare ricadute. Dopo una fase iniziale di terapie e potenziamento muscolare, il giocatore ha ripreso progressivamente confidenza con il pallone e con i ritmi del gruppo, fino al pieno reintegro di questi giorni. Un segnale chiaro: il peggio è ormai alle spalle e il suo nome potrebbe tornare presto tra i convocati ufficiali per la gara di sabato contro i nerazzurri.

Sarri accoglie con sollievo il rientro del centrocampista uruguaiano, uno dei giocatori più duttili e affidabili della rosa. Nella passata stagione, Vecino Lazio si era distinto per continuità, intelligenza tattica e capacità di inserirsi con tempismo negli spazi, risultando spesso decisivo anche in zona gol. Le sue caratteristiche, unite alla grande esperienza internazionale, lo rendono un elemento fondamentale per la gestione delle rotazioni tra campionato e coppe europee.

In un momento della stagione in cui la Lazio sta cercando di ritrovare continuità di risultati e compattezza di squadra, il ritorno di Vecino potrebbe rappresentare una spinta importante. L’uruguaiano, da sempre apprezzato per la sua mentalità e il suo spirito di sacrificio, è pronto a tornare protagonista, portando solidità e personalità a un centrocampo che ha bisogno di ritrovare equilibrio e certezze. LEGGI ANCHE >>> Dragoni: «Così Lotito guadagna grazie alla Lazio. I 300 milioni di cui parla sono…»