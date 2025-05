Vecino Lazio, nessuna proposta di rinnovo per l’uruguagio. Un club di Serie A prova ad inserirsi

Vecino Lazio: l’ex Inter potrebbe non rinnovare, c’è una squadra che lo sta seguendo attentamente

Sono molte le questioni da risolvere in casa Lazio, potrebbe essere questa la ragione per cui i calciatori in scadenza continuano a non ricevere proposte per il rinnovo del proprio contratto. E’ il caso di Matìas Vecino, che vorrebbe rimanere un’altra stagione a Roma, ma ciò potrebbe non essere possibile.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’uruguayano potrebbe salutare al termine del prossimo mese. Su di lui ci sono diversi club interessati, tra cui uno dall’Italia: il Como. I lariani vorrebbero riportarlo in Lombardia, garantendo un’opzione di livello a Cesc Fabregas per il centrocampo.