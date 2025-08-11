Vecino Lazio, si valuta l’infortunio: filtra questa convinzione sulle sue condizioni

In casa Lazio si valuta l’infortunio di Matias Vecino, ecco cosa filtra sulle condizioni del biancoceleste, il punto sul giocatore

Giornata di riposo per la Lazio, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani. In questa occasione, verranno anche effettuate le valutazioni sullo stato di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha dovuto saltare l’amichevole contro il Burnley a causa di un “affaticamento muscolare”. Tuttavia, a Formello c’è un buon ottimismo riguardo alla sua condizione, con l’idea che non si tratti di un infortunio grave. Come riportato dal Corriere dello Sport Vecino dovrebbe essersi fermato in tempo, evitando così il rischio di una lesione più seria. Potrebbe quindi non essere necessario sottoporlo a esami approfonditi. Lo staff medico della Lazio esaminerà la situazione con maggior precisione tra 24 ore, ovvero quattro giorni dopo la rifinitura di venerdì. In quella sessione, Vecino aveva interrotto anticipatamente l’allenamento che precedeva la partenza per l’amichevole. Il centrocampista è stato escluso dal quinto test estivo, e le sue condizioni sono da monitorare con attenzione in vista della ripartenza.

La gestione del suo infortunio proseguirà durante la settimana, con l’obiettivo di prepararlo al meglio per l’esordio ufficiale. Con l’inizio della stagione a Como che si avvicina, e solo l’amichevole con l’Atromitos da disputare prima dell’inizio delle partite ufficiali, non verranno presi rischi. Vecino ha accusato un fastidio alla coscia sinistra, la stessa che lo aveva costretto a fermarsi per tre mesi la scorsa stagione, tra fine novembre e inizio marzo. La ricaduta di dicembre, che aveva provocato una lesione miotendinea, aveva prolungato il suo stop. Quest’estate, con il mercato che è ancora fermo, non si possono permettere nuovi infortuni prolungati, e quindi ogni precauzione sarà presa per evitare problemi futuri.