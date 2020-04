Calciomercato Lazio, l’ag. di Vazquez: «C’è l’interesse di molti club, ma…»

Franco Vazquez è l’ultima voce di mercato in orbita Lazio: il centrocampista è legato al Siviglia fino al 30 giugno del prossimo anno

Vazquez strizza l’occhio alla Lazio. Il centrocampista ha elogiato più volte il club biancoceleste, esaltandone il gioco e il lavoro fatto fino ad ora, senza contare l’amicizia fraterna con Correa che lo chiama a Roma da tempo.

Il giocatore è legato al Siviglia fino al 30 giugno del prossimo anno, ma il suo futuro è ancora incerto, come ha lasciato intendere il procuratore Cosentino a Sevilla.abc.es:

«Franco è riconoscente nei confronti del Siviglia. Ora dobbiamo aspettare e vedere quale decisione verrà presa. C’è un colloquio previsto, però con la quarantena tutto si è fermato. Interesse di altre squadre? Sì, certo. Ci sono sempre squadre che chiedono. Lo hanno fatto l’estate scorsa, lo hanno fatto a gennaio. Franco è contento a Siviglia e a tutti coloro che hanno chiesto gli abbiamo risposto la stessa cosa, che questo non è il momento di parlare. Mi sembrerebbe una mancanza di rispetto nei confronti del Siviglia. Ritorno in Argentina? È un onore per chiunque ricevere una chiamata da Boca o dal River, però capisco che non è questo il momento di tornare in patria. Si cura molto e per le condizioni in cui è può giocare a un livello eccellente per altri anni».