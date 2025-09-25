Ultras Lazio, presa di posizione dopo gli scontri contro la Roma. Il punto - Lazio News 24

Ultras Lazio, presa di posizione dura dopo l’aggressione ai tifosi della Roma

Gli scontri avvenuti dopo il derby della Capitale tra Roma e Lazio continuano a far discutere, soprattutto dopo la diffusione di alcuni video in rete che mostrano un’aggressione ai danni di tifosi romanisti in motorino, avvenuta durante il deflusso dallo Stadio Olimpico. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, suscitando indignazione e preoccupazione. In questo clima teso, sono arrivate le parole del tifo organizzato biancoceleste. Gli Ultras Lazio hanno infatti voluto esprimere la propria posizione attraverso un comunicato rilasciato a Radio Laziale.

La voce degli Ultras Lazio è stata chiara e netta nel condannare quanto accaduto:

«In merito a quello che è successo a fine partita, e che si vede chiaramente dai video circolati dopo il derby, vogliamo dire con fermezza che noi siamo cresciuti con valori diversi. Non ci riconosciamo in comportamenti di sopraffazione, non siamo mai stati quelli che fanno i prepotenti, che aggrediscono in branco, che prendono di mira ragazzi inermi. Chi si comporta così è solo un coatto, un vile».

Il comunicato prosegue sottolineando un concetto fondamentale per il gruppo organizzato:

«Aggredire una persona che sta semplicemente tornando a casa in motorino non dimostra alcun valore, non rappresenta in alcun modo il nostro modo di vivere il tifo. Anzi, vogliamo ribadire che queste azioni non saranno mai tollerate, né oggi né in futuro. Verranno sempre contrastate con ogni mezzo, perché non fanno parte della nostra cultura».

A dare ulteriore peso al messaggio degli Ultras Lazio, anche un dettaglio importante riportato dalla radio:

«Per fortuna, due ragazzi sono intervenuti tempestivamente per fermare quello scempio. A loro va il nostro ringraziamento. Queste sciacallate non ci sono mai piaciute, e continueremo a combatterle, dentro e fuori dallo stadio».

Il messaggio lanciato dagli Ultras Lazio appare dunque come una netta presa di distanza da chi ha strumentalizzato il nome del tifo biancoceleste per compiere atti di violenza gratuita. Un messaggio che invita a riflettere sul senso del supporto alla propria squadra e sui valori che devono restare alla base di ogni curva, anche nelle rivalità più sentite.