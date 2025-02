Udinese, un titolare pronto a rientrare contro la Lazio: ecco di chi si tratta

L’impegno della Lazio successivo alla sfida contro il Milan sarà con l’Udinese e in queste ore arrivano buone notizie per i friulani dall’infermeria

In casa Lazio la testa va esclusivamente al big match in programma domenica contro il Milan, con la squadra di Pioli che dovrà tentare di riscattare il passo falso avvenuto nella gara di Coppa Italia contro l’Inter e nel turno precedente di campionato con il Venezia.

Ma in queste ore arrivano notizie anche in virtù di quella che sarà la prossima sfida del 10 marzo contro l’Udinese, con i friulani che quasi certamente recupereranno un titolare per quella data. Il riferimento va al portiere Okoye, come dichiarato in conferenza da Runjaic.

LE PAROLE «Dalla settimana prossima sarà a disposizione. Si sta allenando individualmente, settimana prossima sarà in gruppo. Vedremo di quanto tempo avrà bisogno per essere di nuovo convocabile»