Tudor sul rosso a Kalulu: «Il gesto c'è stato, non so se lo prende sul viso...»

L’allenatore della Juve, Igor Tudor, ha rilasciato delle dichiarazioni sul rosso ricevuto da Kalulu nel match contro la Lazio.

EPISODIO KALULU – «Sull’episodio di Kalulu ho visto le immagini; il gesto c’è stato. Non so se le prende sul viso, comunque è un’ingenuità. Non bisogna farlo, ma lui è un ragazzo per bene. Accettiamo questo episodio. Al ragazzo dispiace, però è una bravissima persona, un ragazzo di grandi valori».