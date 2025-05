Tudor avvisa le antagoniste: «Juve? Prendiamoci ciò che è nostro!»

L’allenatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia dell’utlima sfida di campionato in programma contro il Venezia

L’allenatore della Juve, Igor Tudor, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza alla vigilia della sfida contro il Venezia.

LE PAROLE – Con me tutte le partite sono state fondamentali. Per me questa squadra ha sbagliato quasi niente. La squadra mi da fiducia per domani. La squadra vuole prendersi quello che è suo. La squadra c’è.