Torino, Cairo al Filadelfia in vista della Lazio

Il patron del Torino, Urbano Cairo, ha assistito dal vivo alla seduta di allenamento dei granata in vista della sfida contro la Lazio

Tra poche ore prenderà il via la 30° giornata del campionato di Serie A, che vedrà la Lazio impegnata nella sfida di lunedì sera contro il Torino. I biancocelesti dovranno rialzare la testa dopo la durissima sconfitta maturata a Bologna, soprattutto per restare in piena corsa Champions.

I granata, dal canto loro proveranno a fare punti importanti in ottica europea. Gara che può diventare fondamentale e lo si evince anche dalla visita fatta in giornata dal presidente Urbano Cairo. Come si legge sul sito ufficiale del club infatti, il patron del Torino si è recato al Filadelfia per assistere alla seduta di allenamento odierna.