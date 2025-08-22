Tommasi sulla Lazio: «Vedo una squadra molto competitiva nonostante il mercato bloccato» - Lazio News 24

Lazio, Damiano Tommasi analizza il blocco del mercato: «Anche con le difficoltà si può fare bene». La situazione attuale

In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e attuale sindaco di Verona, ha parlato anche della situazione della Lazio, soffermandosi in particolare sul blocco del mercato che sta condizionando l’avvio della stagione biancoceleste. Pur essendo da sempre legato alla sponda giallorossa della Capitale, Tommasi ha offerto un’analisi equilibrata, sottolineando che le difficoltà non sempre sono sinonimo di fallimento.

«La Lazio? È vero, ha l’incognita del blocco del mercato – ha dichiarato – ma bisogna ricordare che anche la Roma, in una situazione simile, riuscì a fare il record delle undici vittorie consecutive. A volte, quando sei costretto a fare di necessità virtù, riesci a tirare fuori il meglio».

Tommasi ha poi aggiunto che i limiti imposti dal mercato possono trasformarsi in un’opportunità: «Quando ci sono meno aspettative e meno pressioni, può emergere qualcosa di inaspettato. Molto può nascere dal caso, o dalla voglia di riscatto di chi non ha ancora trovato spazio. Certo – ha precisato – per vincere servono i giocatori, servono alternative, e probabilmente ci sono club che partono più attrezzati della Lazio in questa stagione».

La riflessione dell’ex calciatore arriva in un momento delicato per l’ambiente Lazio, che si prepara a iniziare la stagione tra mille incertezze. Il precampionato ha mostrato luci e ombre, e l’impossibilità di operare sul mercato ha inevitabilmente limitato le manovre della dirigenza. Tuttavia, come suggerisce Tommasi, le sfide più complesse possono generare risposte positive, soprattutto in un gruppo dove alcuni elementi, come Gila, Rovella e Zaccagni, potrebbero trovare nuove responsabilità e centralità nel progetto.

Il parallelo con la Roma di qualche anno fa, che riuscì a ottenere risultati importanti nonostante le difficoltà, rappresenta per la Lazio uno spunto di riflessione e forse anche uno stimolo in più per affrontare la stagione con determinazione. Sarà il campo, come sempre, a parlare, ma il messaggio è chiaro: anche in un contesto ostile, la Lazio può dimostrare compattezza, carattere e spirito di squadra.

La sfida è appena iniziata, e la Lazio è chiamata a rispondere.