Tchaouna Lazio, il centravanti biancoceleste prossimo all’addio? Le ultime sulla cessione dell’attaccante ex Salernitana

Tchaouna Lazio possibile separazione nei prossimi giorni? Cosa filtra da Formello sul futuro del giocatore capitolino

Tchaouna Lazio. Uno dei possibili primi sacrificati a Formello per fare spazio a nuovi giocatori potrebbe essere Loum Tchaouna. Dopo l’acquisto dalla Salernitana per 8 milioni di euro, il francese di origini ciadiane non è riuscito ad essere incisivo o convincente nella sua esperienza nella capitale.

Per lui solamente 2 reti ed un assist sotto la guida di Baroni, tra Serie A ed Europa League. Per questa ragione, come ha confermato lo stesso direttore sportivo Fabiani ai microfoni di Nonsolomercato su Rai 2, l’attaccante sarebbe richiesto soprattutto al di fuori dei confini. Per lui sarebbe forte l’interesse del PSV, ma pare che sarà il Burnley ad avere la meglio in quanto ha presentato un’offerta complessiva di 15 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto. Ora tocca alle parti trovare l’accordo conclusivo per il giocatore e poi sarà addio.