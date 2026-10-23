Gattuso in ansia per Taylor! Il centrocampista non è al meglio verso la sfida contro il Parma

Lazio Parma, Kenneth Taylor resta in forte dubbio per l’ottava giornata di Serie A 2026/2027: la contusione alla coscia rimediata contro la Juventus preoccupa

La Lazio si prepara alla sfida contro il Parma con un importante interrogativo legato alle condizioni fisiche di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese non ha ancora smaltito completamente i problemi accusati durante la partita contro la Juventus e la sua presenza nell’incontro valido per l’ottava giornata della Serie A 2026/2027 rimane in dubbio.

Una situazione che tiene in apprensione Gennaro Gattuso, chiamato a valutare attentamente le condizioni dell’ex Ajax prima di prendere una decisione definitiva sul suo impiego. Il giocatore ha comunque partecipato all’allenamento odierno, ma il suo recupero non può ancora considerarsi completato.

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Taylor preoccupa Gattuso: cosa è successo contro la Juventus

Il problema fisico di Kenneth Taylor risale alla sfida disputata dalla Lazio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Durante l’incontro, il centrocampista aveva infatti accusato una forte contusione a una coscia, un problema che lo aveva costretto ad abbandonare il terreno di gioco zoppicando.

Un episodio che aveva inevitabilmente acceso qualche preoccupazione sulle sue condizioni, soprattutto considerando la vicinanza del successivo appuntamento di campionato.

Gattuso non scioglie il dubbio Taylor: le indicazioni dalla conferenza

A confermare le incertezze sulle condizioni del centrocampista è stato lo stesso Gennaro Gattuso. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Parma, il tecnico biancoceleste ha lasciato intendere che Taylor non è ancora al 100% della condizione fisica.

L’allenatore dovrà quindi valutare se il giocatore possa offrire sufficienti garanzie per scendere in campo dal primo minuto oppure se sia preferibile adottare una soluzione più prudente. La situazione richiede particolare attenzione, perché un eventuale impiego in condizioni non ottimali potrebbe esporre il centrocampista a ulteriori difficoltà nel corso della partita.

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Lazio Parma, Taylor si è allenato: le ultime

Nonostante il problema accusato contro la Juventus, arrivano indicazioni incoraggianti dal campo. Kenneth Taylor è tornato ad allenarsi con la squadra, un segnale positivo che aumenta le possibilità di vederlo a disposizione per la sfida contro il Parma. Resta da capire se Gattuso deciderà di schierarlo dal primo minuto, considerando il fastidio accusato alla coscia e le valutazioni sulla sua condizione fisica.

Le indicazioni sul recupero sono dunque positive, anche se non è ancora possibile confermare definitivamente la sua titolarità contro il Parma. La scelta conclusiva dipenderà dalle valutazioni dell’allenatore biancoceleste, chiamato a gestire con attenzione le condizioni del centrocampista in vista dell’appuntamento dell’Olimpico.