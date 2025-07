Tavares, serve un vero e proprio riscatto in casa biancoceleste. L'indiscrezione - Lazio News 24

Condividi via email

Tavares, partenza in salita con la Lazio: Sarri attende segnali dal terzino portoghese. La situazione

La prima uscita stagionale della Lazio, vinta 3-0 contro la formazione Primavera, ha offerto indicazioni contrastanti a Maurizio Sarri. Se da un lato alcuni meccanismi di squadra iniziano a intravedersi, dall’altro è emersa una certa difficoltà da parte dei nuovi innesti, in particolare di quei giocatori che il tecnico non ha mai allenato prima. Tra questi, l’attenzione si concentra su Nuno Tavares, terzino portoghese che ha lasciato più dubbi che certezze nella sua prima apparizione in maglia biancoceleste.

Tavares, schierato dal primo minuto sulla fascia sinistra, non ha spinto con continuità come ci si potrebbe aspettare da un laterale di spinta. Le ragioni sembrano essere sia tattiche che fisiche: da un lato, Sarri ha dato indicazioni precise per evitare sovrapposizioni troppo rischiose in fase di costruzione; dall’altro, il giocatore appare ancora lontano dalla condizione ideale. Dopo una stagione condizionata da ben sette infortuni muscolari – evento mai verificatosi prima nella sua carriera – il portoghese è chiamato a ritrovare progressivamente ritmo e fiducia.

Durante la gara, Tavares è stato visto toccarsi più volte la gamba, segno che qualche fastidio fisico è ancora presente. Nonostante abbia disputato solo il primo tempo, con il passare dei minuti la sua presenza sulla fascia è andata via via affievolendosi, e il suo apporto offensivo si è ridotto al minimo. Le giocate che dovrebbero caratterizzare il suo stile – spinta, dribbling, sovrapposizioni – non si sono viste, e l’impressione è che il calciatore sia ancora alla ricerca della migliore condizione.

Per la Lazio, che ha puntato su Tavares per rinforzare la corsia mancina e dare profondità al gioco, il recupero totale del portoghese rappresenta una priorità. Sarri, da parte sua, sa di dover lavorare sia sull’aspetto fisico che su quello tattico per integrare al meglio l’ex Arsenal nel sistema biancoceleste. Ma il tempo stringe: con l’inizio della stagione alle porte, servono segnali chiari e progressi visibili.

Il potenziale di Tavares non è in discussione, ma la Lazio ha bisogno che il giocatore diventi presto una risorsa concreta. La speranza è che i fastidi siano solo passeggeri e che, già nelle prossime uscite, il terzino possa mostrare le qualità che lo hanno portato a Formello.