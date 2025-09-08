Tavares, scoppia la polemica nei confronti dell'esterno della Lazio. Ecco perché - Lazio News 24

Lazio, il caso Tavares infiamma il dibattito in Portogallo. La situazione attuale

La Lazio finisce al centro delle cronache internazionali non per motivi di campo, ma a causa della convocazione di Nuno Tavares in nazionale. Il terzino sinistro biancoceleste, arrivato quest’estate a Roma, è stato chiamato dal commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, per sostituire l’infortunato Diogo Dalot del Manchester United. Una scelta che ha rapidamente acceso un acceso dibattito tra tifosi e media portoghesi.

Tavares ha lasciato il centro sportivo di Formello per raggiungere i compagni della nazionale, attualmente in ritiro in Armenia per preparare i prossimi impegni. Per il difensore della Lazio si tratta della terza convocazione in nazionale maggiore: l’esordio è avvenuto nel novembre 2024, mentre la seconda chiamata, a marzo, fu compromessa da un infortunio che lo costrinse al rientro anticipato nella Capitale.

Nonostante il suo passato in Premier League e le recenti prestazioni con la maglia della Lazio, la convocazione di Tavares ha generato forti polemiche in patria. Sui social media e sulle principali testate sportive lusitane, in molti si sono detti perplessi dalla decisione di Martínez di chiamare un terzino sinistro per sostituire un terzino destro puro come Dalot. La critica principale ruota proprio intorno al ruolo: perché convocare un mancino come Tavares, invece di puntare su un’alternativa più naturale?

Molti tifosi e osservatori avrebbero preferito la convocazione di Alberto Costa, giovane talento del Porto autore di un ottimo inizio di stagione. Secondo il sito specializzato trivela.fr, Costa sarebbe stato la scelta più logica per coprire la fascia destra, ruolo in cui si è distinto con continuità.

La Lazio, intanto, osserva la situazione con attenzione. Tavares rappresenta un investimento importante e il club capitolino spera che questa esperienza internazionale contribuisca alla sua crescita. Tuttavia, il caso sta generando non poca attenzione anche in Italia, dove si discute dell’impatto mediatico che una semplice convocazione può avere, soprattutto quando coinvolge un giocatore della Lazio.

In attesa del rientro del terzino a Formello, resta da vedere se questa esperienza porterà beneficio al rendimento del giocatore o se le polemiche extracampo finiranno per influenzare anche il suo percorso in maglia biancoceleste.