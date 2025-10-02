Tavares, è giunta l'ora di prendersi in mano la Lazio definitivamente. Titolare contro il Toro? - Lazio News 24

Lazio, Tavares torna titolare contro il Torino: occasione da non sprecare

In casa Lazio, l’emergenza sugli esterni difensivi costringe Maurizio Sarri a fare nuovamente affidamento su Nuno Tavares. Il terzino portoghese, dopo l’esclusione nella trasferta di Genova per motivi disciplinari legati all’atteggiamento nel derby, è pronto a tornare titolare nella delicata sfida contro il Torino. Un’occasione importante per riscattarsi, ma soprattutto per dimostrare maturità e voglia di contribuire al progetto biancoceleste.

Il tecnico della Lazio si trova in grande difficoltà in difesa: gli infortuni di Lazzari, Pellegrini e Marusic hanno ridotto all’osso le alternative sulle fasce. In questo contesto, Tavares diventa una risorsa obbligata. Tuttavia, lo staff tecnico pretende da lui un netto cambio di mentalità. L’atteggiamento mostrato nelle ultime settimane non è stato all’altezza: anche al momento dell’ingresso in campo a Marassi, Tavares si è alzato dalla panchina con evidente lentezza, un segnale di scarso coinvolgimento che non è passato inosservato.

La Lazio ha bisogno del miglior Tavares, non solo per garantire copertura sulla sinistra, ma anche per offrire spinta e qualità in fase offensiva. Numeri alla mano, però, il terzino è ancora a secco di bonus da quasi un anno: l’ultimo assist in Serie A risale al 6 ottobre 2024 contro l’Empoli. Una lunga astinenza che pesa, soprattutto considerando le difficoltà offensive della squadra.

Sul lato opposto del campo, dovrebbe rientrare anche Hysaj, altro esterno che non disputa una gara completa dallo scorso gennaio, ma che resta comunque il miglior assistman tra i difensori della Lazio in campionato, con tre passaggi decisivi all’attivo.

La partita contro il Torino rappresenta, quindi, una tappa cruciale non solo per la classifica della Lazio, ma anche per il percorso personale di Tavares. Il portoghese ha ancora molto da dimostrare: talento e mezzi atletici non mancano, ma senza un atteggiamento più determinato e concentrato sarà difficile conquistare la fiducia di Sarri e dei tifosi.

Per la Lazio, che cerca stabilità e risultati, ogni pedina deve dare il massimo. E per Tavares, questa potrebbe essere l’ultima grande occasione per invertire la rotta e diventare protagonista in una stagione fin qui altalenante.